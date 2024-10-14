東華三院兩代甲辰年主席百載一遇　堅守行善精神千載不變

東華三院自1870年創立以來與港人同舟共濟，迄今成為本港最大慈善機構。逾個半世紀的慈善事業能生生不息，來自一代一代的接力，正因為有前賢先輩開路，代代人不斷拓展，後輩才能鵬程萬里，帶領東華三院走得更遠，亦將該院的信念傳承，讓每一代人都保留行善初心千載不變。東華三院明年迎來155周年慶典之際，因緣際會首次出現兩代甲辰年主席同場交流的機遇。

1964年擔任主席的何世柱大紫荊勳賢GBS太平紳士，見證本港60年代飽受風災火劫，停水停電的艱苦歲月，東華三院發揮「救病拯危、興學育才」的精神，讓貧苦大眾三餐溫飽，讀書識字；2024年的現屆甲辰年主席鄧明慧則在「安老復康、扶幼導青」等方面，將東華的理念繼續發揚光大，同時在教育、社會服務、公共服務及歷史文化保育方面開創新里程。兩代甲辰年主席因緣際會，在重建廣華醫院、籌款以至建校等範疇上侃侃而談，見證本港經濟騰飛，社會發展一日千里。展望未來，兩代主席信念一致，冀東華秉持救病拯危的慈善精神，創新傳承，持之以恒服務大眾市民。

在1964甲辰龍年，以26歲之齡擔任東華三院主席的何世柱，如今是個慈眉善目的祖輩。他在東華三院總部與相隔一個甲子的2024年主席鄧明慧相遇，形容機會相當不容易，「60年才一個甲辰，甲子是干支第一位，兩代主席相遇很有意義，感覺好開心！」

氣質雍雅的鄧明慧主席遇見前一任甲辰主席時笑逐顏開，表示何主席是東華三院歷屆主席會主席，更每一年都有主持秋祭，得悉與自己同屬甲辰龍年時，直言感覺很興奮，能與前輩一同分享彼此對東華三院的一份情。

何世柱憶起就任主席初期，本港面對戰後人口急升，社會資源匱乏，當時東華三院只管理12個單位，包括廣華醫院在內的3間醫院。政府眼見醫療需求急增，遂撥款資助東華重建廣華醫院，何指當初政府補貼七成，而東華3間醫院當時門診及住院均不收費，政府要求廣華醫院完成重建後，3間醫院的門診及住院全部要收費，以平衡開支。

「當時我年少氣盛，覺得東華三院要保留贈醫施藥的傳統，不想要收病人錢！」何世柱起初堅決反對建議，想向政府解說，其後更找到《東華醫院條例》訂明的「醫院主要提供免費醫療服務」（run chiefly as a free hospital），證明東華贈醫施藥有根有據，當時的華民政務司麥道軻為東華三院顧問委員會主席，他應何的要求開會並得到全體委員同意，最終政府亦同意，此事亦令何津津樂道。收費安排經立法局通過修例，在何卸任數年之後才能實施，至近年交由醫院管理局管理，惟他指東華至今都會補助不能負擔醫療費用的病人。

時月一往無前，東華發展亦一日千里，鄧明慧主席今年共管理東華三院380個單位。無獨有偶，廣華醫院近年再次完成第一期重建，鄧明慧主席就見證4,000名醫護人員在一周內成功搬遷至第一期新大樓，而第二期重建亦展開，整項工程預期於2029年完成。如今的廣華醫院與1960年代大相逕庭，鄧指現時重點發展智慧醫院，提升候診及取藥等範疇質素，並以病人作主導。東華也提供中西醫及復康服務，設立專門基金支援洗腎及癌症病人，乃至免費中醫等，以病人福祉為依歸。

興學育才是東華的其中一個使命和承諾，60年代本港人口持續增長。何世柱在任主席時的十大綱要當中，其中兩項為興建學校。他形容興建學校的首要目的是讓學童可以上學讀書，故當時主要考量是否有足夠課室，部分學校連操場也欠奉，「當時的學校都沒有特別要求提供球場給學生，但課室要坐到40個人，我們最希望有多些位置可容納更多學生上課。」

如今東華擁有60個教育服務單位，涵蓋中小學、幼稚園、特殊學校及大專學院，鄧明慧指東華重全人教育，重視德育，讓學生在創新藝術領域學習，同時亦帶學生到國內外參訪交流，近年也推行國民教育，與逾百間內地學校締結姊妹學校，董事局成員亦親自帶團到內地交流，讓學生增加對祖國的認識。而學生大使參訪團則會到英美澳加等地交流，上學年學校交流團接近過100團，「東華三院辦學是各方面都兼顧發展，我們今年更有DSE狀元誕生！」

60年代的香港經歷制水、颱風溫黛吹襲及木屋區大火等天災人禍。東華三院初期的救濟為實時救援，如1963年吹襲本港的颱風溫黛令許多市民受災，何主席形容他在任總理期間曾親自到香港仔，為溫黛災民送上大米及棉被等救援物資，他仍記得當刻災民的慘況，「好多漁船沉沒了，有災民捉緊我隻手，更流眼淚多謝我！」

來到今天，鄧明慧指東華的救援活動多元化及緊貼時事脈搏。例如新冠疫情期間防疫物資匱乏，東華捐贈大量口罩及洗手液等物品到醫院及向社區派發，今年4月發生佐敦華豐大廈致命火警，東華亦派社工支援，更從「東華三院甘霖援急基金」及「東華三院殯儀基金」撥出款項，以協助受影響家庭渡過難關。最近鄧明慧亦親自帶隊探訪房戶，為他們送上空氣清新機等適用物資；而東華亦專注扶貧工作，從食物銀行、過渡性房屋、社區飯堂、就業支援服務，至今拓展至社區客廳，以專業、多元、創新的服務，全面支持政府各項扶貧項目，聯同社會各界一同為基層解憂紓困。

每一年的「歡樂滿東華」籌款活動，均成為市民茶餘飯後的熱話。然而，在尚未有電視台的60年代，何世柱當總理及主席時，都要親自去上門拜會大戶進行「沿門勸捐」。他猶記得南豐紗廠每年都捐款8至10萬港元，相當於如今的約200至300萬港元；另一籌款方式則為粵劇名伶獻唱，當時最有名的要數名伶新馬師曾（原名鄧永祥），「他一唱《萬惡淫為首》，市民就會打電話來捐錢！」

現時東華的籌款活動亦與時並進，鄧明慧指近年加入電子支付及網上籌款等新元素，也有籌款晚宴及體育活動等，當中的賣旗籌款亦有新突破，東華邀請本地插畫師為紙旗設計獨一無二的圖案，「我們與好多插畫師合作，設計特色紙旗，有市民更支持要儲齊一套！」鄧指，今年有多達11,000名義工賣旗，而他們都相當投入及賣力，她早前親身到現場探訪賣旗的學生，才知他們早已把旗賣完，認為很多人的第一次義工都是賣旗，上了人生寶貴的一課，「見到義工們賣旗時好開心，整件事都見到很多人一起去做，香港市民又捐錢又出力，很有意義。」

明年為東華三院成立155周年，兩代甲辰年主席均認為該院一路走來得來不易。何世柱指東華在清朝時已成立，可謂舉世無雙，最大的心願是保持東華三院的行善精神，服務廣大市民，冀善長繼續捐錢，東華則做更多慈善服務，為社會作出應有貢獻；鄧明慧就指東華正積極籌備155周年慶典工作，她極為欣賞東華三院的良好管治，冀東華既要繼續創新，也要做好傳承及保育，與時並進持續優化服務，秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，與港人一起擁抱更美好的未來。

何世柱：26歲接掌東華 創最年輕紀錄

在東華三院總部的其中一面牆壁上，記者發現了何世柱主席的舊照。相片中戴眼鏡的他朝氣蓬勃，風華正茂，計及擔任總理的年期，何20歲出頭就已在東華出任要職，而他以26歲之齡出任主席，創了當時最年輕主席紀錄，維持了14年後才被1978年上任的馬清偉（當年24歲）打破。

訪談期間，已屆87歲高齡的何主席說話仍然鏗鏘有力，回想當時年紀輕輕就上任主席，他曾多次強調自己年少氣盛，而性格直率的他亦為東華護士爭取權益，如今描述相關事件亦津津樂道，令在場的記者及一眾後輩深深佩服。

何指，當時是殖民地時代，東華醫院的醫生及護士，與政府直接聘用的醫護是同工不同酬，以護士為例，當時東華的護士月薪是480港元，而政府護士卻有580港元，足足相差100港元。「我當時4月就職，記得當年7月，東華的護士就找我陳情，要求我幫她們爭取同工同酬！」

原來當時私人機構與政府聘用的職工均有此現象，只因東華聘請了數名從英國回港的護士，他們發現薪酬與政府護士不同而深感不公，故到東華總部向何主席求助，何當初不假思索，直言「我就決心幫助她們，我當時年輕，敢說敢做！」結果他如實向董事局反映，在他卸任前成功爭取護士加薪100港元與政府護士看齊，亦開創先例，逐步改善各行業同工不同酬的情況。

鄧明慧：自幼結緣東華 盡展音樂天賦

帶隊赴日參賽夢圓滿今年4月才正式出任東華三院主席的鄧明慧，其管治理念是「廣明德慧 善澤香江」。在訪談間，她分享個人和家人與東華的聯繫，包括在醫院的入院病人名冊裏，竟然發現了父親的名字，她指父親80多年前曾獲廣華醫院救治。

鄧主席深信音樂能促進全人發展。自2014年起，她一直推動該院屬下中、小學、幼稚園以及特殊學校積極參與兒童發展配對基金的「聖誕頌歌節」，合共逾6000師生及家長曾參與活動，用音樂加強學校與社區的聯繫。鄧明慧指出，東華屬下學校重視STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學教育），其中，音樂更是促進跨學科學習的教育元素。除了正規的音樂課，屬下學校在課餘分別設立了管樂團、管弦樂團、中樂團、步操樂團及合唱團等，在教育局及董事局資助下，提供多元化的音樂活動。

東華三院更開設了東華三院胡李名靜音樂及藝術發展中心，支援學校組織音樂培訓及表演活動，又讓有需要的學生以較相宜的價格購備喜愛的樂器，並不時由董事局資助樂團或合唱團進行海外交流，擴闊學生視野及加強社交能力，在培養音樂才華的同時，增強他們的自信心。今年8月，在鄧明慧的支持及帶領下，3所東華中學組成聯校合唱團，遠赴橫濱參加日本聲樂音樂節的演出和比賽。學生的表現獲得評判讚賞，令他們對合唱更添熱愛。