中電「鑑證先鋒」反覆檢測發電廠金屬組件　確保機組運作暢順

發電是一個複雜的過程，發電廠24小時不停運行已不簡單，更不用說鍋爐和渦輪機在高達攝氏540度的高溫下無間斷地運作，要確保發電機組內數以萬計的金屬零件質量達標，一班專業團隊功不可沒。中華電力有限公司（中電）特設金相實驗室，專為金屬組件進行檢測及分析工作，團隊如發電廠的「鑑證先鋒」，確保每一個零件的質量都經過嚴格管理及監測，能安全及有效地運作，以保障發電機組暢順運作。

鄭麗鳳是中電金相實驗室工程師，日常工作是為發電廠的金屬零件進行材料鑑證、壽命估算及失效分析，透過反覆檢驗各種零件的宏觀及微觀結構，以確認設備的安全性及適用性，同時，亦為損壞或故障組件進行失效分析，診斷設備故障的原因並提供切實可行的建議。

金相實驗室的團隊不但要熟悉發電廠的設備和運作，還需具備金屬學、材料科學、機械工程、工程力學、化學等專業知識和經驗，掌握金相取樣、複型及無損檢測等技術，並配合高端的儀器去分析檢查各種部件的宏觀及微觀結構，所需的知識及技能均有別於一般的發電機組維修保養。

一件金屬樣本送到金相實驗室後，需要經過切割、打磨、拋光等工序，才可放於顯微鏡或硬度計等不同儀器，進行微區形貌及成分分析，觀察顯微結構組織，及測量金屬樣本的表面硬度，再進行材料分析、斷口分析等工作。鄭麗鳳表示：「一項檢測工作快則一日內可以完成，有時需長達數月、甚至數年時間以收集多方面的數據，才可找到終極答案。」

金相實驗室的日常工作包括配合發電機組的定期狀態監測、工程策略及成效回顧等，以支持發電廠的長遠規劃。工作看似沉悶刻板，其實充滿挑戰性，常常要處理突發情況。團隊曾在深宵進行取樣，甚至需要在現場進行無損檢測。鄭麗鳳指，由於發電機組由數以萬計的零件組成，金相實驗室的專業人員需要檢測處理各式各樣的零件，甚至有些情況是前所未見。

鄭麗鳳表示，檢驗工作雖然刻不容緩，但樣本只得一個，往往要從數據庫中進行數據分析及學習，有時「急都急不來」，要以緩急輕重來決定工序。她認為必須具備冷靜的頭腦，並有尋根究柢的精神，而她最大的滿足感是來自「鑑證」的過程，由檢測、分析、推論以至驗證等，一層層抽絲剝繭，一步步找出答案，那種成功感實在難以言喻。

興趣使然，鄭麗鳳平時喜歡閱讀大量學術書籍和期刊，以增進知識，也會參加海外研討會，向其他從事金相檢驗的專家「取經」。公餘時間，鄭麗鳳積極參與中電龍舟隊訓練，她笑說「起初扒龍舟是為了減肥，後來發現扒龍舟很好玩」，既講求團隊合作又強調自律的生活模式，正如金相檢驗的科研精神，在一個人深耕細作的同時，也需要與團隊及其他部門交流與合作，才能保障整個電力系統的暢順運作，為市民提供高度可靠及穩定的電力服務。

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