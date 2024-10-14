大陸全天候軍演實戰氣氛更濃　或為台灣內海化鋪路

作為對台灣總統賴清德在雙十節發表「新兩國論」講話的回應，解放軍周一（14日）宣布開展今年第二次圍台軍演「聯合利劍-2024B」。解放軍軍事科學院研究員付征南指出，解放軍這次行動一個新特點是「全天候」，參與演練任務的部隊聯合編組是在凌晨、夜間就發起軍事懾壓行動，隨時可「由訓轉戰」。另有分析指，此舉或為台灣「內海化」鋪路。

付征南周一接受大陸官媒旗下新媒體專訪時指出，如「聯合利劍-2024A」演習釋放的訊息是解放軍絕不允許激進台獨暴衝闖關，那麼「聯合利劍-2024B」演習投送的信號就是解放軍更不允許迷惑性、欺騙性、漸進性的台獨蒙混過關。他表示，賴清德在雙十節發表了極具欺騙性、迷惑性、危害性的台獨分裂言論，不僅延續民進黨台獨黨綱的錯誤主張，繼續鼓吹「兩岸互不隸屬」的「新兩國論」，綁架裹挾台灣民意，從演習實施背景看，賴清德發表挑釁言論在先，解放軍採取必要行動、懲戒在後。

付征南稱，「聯合利劍-2024B」演習是「懲獨促統」意志的集中體現，這次行動還有一個新特點是「全天候」，實戰氛圍更加濃厚，從兵力機動展開布勢到進逼懾壓，隨時可「由訓轉戰」，就像是高懸頭頂的利劍、隨時落地的重錘，讓賴清德當局近距離感受戰爭威懾，「告誡賴清德之流，搞台獨就沒有和平，搞分裂就沒有發展」。付征南強調，只要台獨分子挑釁一次，解放軍圍島、鎖島行動就會進逼一步。