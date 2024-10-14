重陽節大批港人北上　議員促盡早用一次採證提升通關效率

重陽節當日，大批港人北上，港鐵一度安排往羅湖及落馬洲支線的東鐵列車，改以大埔墟為終站。議員張欣宇指有關做法不是因列車運力不夠，而是口岸處理能力不夠，若每班列車也滿客， 口岸將無法處理。他認為中長期應擴大口岸才是治本方法，短期則透過「一次查驗、合作放行」 提升通關效率，並以有較高過關能力的高鐵作分流。

入境處數據顯示，重陽節長周末假期首日，出境香港居民有接近60萬人次，較去年重陽節長假周末首日上升約30%；至於內地旅客入境超過5.6萬人次，按年下跌近50%。

張欣宇今日(14日)在電台節目中除建議加強口岸過關能力外，對於有關港珠澳大橋的通行情況，他指在重陽節當日，北上車輛在港珠澳大橋橋面車龍達幾百米，深圳灣大橋的情況也一樣，但經兩地政府大力宣傳，呼籲不要集中在下午至4至5時過關，昨日分流效果不錯。

他又指港珠澳大橋一些改造措施亦見成效，例如由珠海返港的貨車通道，改造到可讓私家車行駛，昨日下午3時至4時，有私家車使用貨車通道，在高峰期釋放通關能力， 提升50%以上，令通關流暢了。