假期前後旺區冷清食肆慘淡　議員引述侍應：周末更「恐怖」

雖然旅客逐步增加，但距離全年的目標人數尚遠，旅遊界指仍需追落後。有議員更指在10.1長假期後，港島區有食肆晚市慘淡，更引述侍應員說周末情況更「恐怖」，質疑部分地區否要放棄了「周末市」，又指重陽節當日大批港人北上，尖沙咀冷清，尖東的餐廳員工多個顧客，反問政府如何增加過夜客。

旅遊界早前指年初至今本港共約3,400萬旅客人次，距離全年目標的4,600萬人次，仍欠1,200萬人次。雖然10.1長假期內地旅客有所增加，北上港人減少，但外遊的港人亦大幅增加，截至今年8月已超過180萬訪日，較新冠疫情前，即2019年創下的年度訪日最高紀錄高出20%。

議員江玉歡在社平台貼文，重陽節當晚到了尖東一帶走走，剛過了10.1長假期，市面生意明顯回落，不少餐廳出現員工多過顧客，9時後的尖沙咀非常冷清，食肆即使有口碑也難以在夜市做幾轉生意。

重陽翌日周六她曾到深圳羅湖一帶及澳門，早上8時多羅湖關口已擠滿人，商業城內賣熟雞及燒豬的店舖在9時已準備就緒迎接人群，她坐地鐵到了華強路看看電腦商區，無疑深圳的地鉄便捷便宜，不少港人已慣了乘地鉄在深圳游走。

澳門在這個長周末也不弱，她指9月份的酒店平均入住率達98%，不少酒店在重陽長假更錄爆滿。雖然零售業較以前稍遜，但到澳門享受酒店設施的旅客，而非純為賭場而來的顯著上升，在周日晚上9時左右的回港船票難求。她指到澳門旅遊的多數喜歡「食吓行吓」，坐船離開香港確實有種旅行放鬆的感覺，對於這類旅客，香港普通的攤位活動和Show相信吸引力不大。

她直指香港人慣了假期外出，這是難以逆轉，問題在於來港旅遊的能否填補代表這群離港旅遊港人在港的消費額，相信最少希望來港的可逗留一至兩天，否則必須要問，為何澳門會較容易吸引過夜及願意消費的旅客？

在重陽節長周末前，即上周三，她到鰂魚涌一間會所吃晚飯，當晚只有5至6枱顧客，離開時侍應員說週末更「恐怖」。她質疑除了尖沙咀、銅鑼灣及旺角，香港是否要放棄「周末市」？