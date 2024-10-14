台部署導彈部隊應對大陸軍演　月底接連演訓

解放軍東部戰區周一（14日）環繞台島展開「聯合利劍-2024B」演習，台國防部公布周日（13日）清晨6時至周一上午8時偵獲解放軍軍機25架次，其中16架次逾越海峽中線，另有7艘軍艦與4艘公務船出沒。台媒指出，台軍立即啟動戰備應對，雖未提升戰備狀況，但各空軍基地及海空導彈部隊仍緊急召回必要人力，並調整戰力部署。台交通部指，各機場航班與各港口船舶進出港均正常，尚無異常狀況。

台灣軍方強調，運用任務機、任務艦及岸置導彈系統，嚴密掌握與應對解放軍動向。台軍第二作戰區空軍派出F16V戰機升空佔位、警戒，海軍雄鋒機動第4中隊也出動雄風導彈發射車，緊急部署在花蓮沿海機動陣地。當日一早在最南端屏東縣鵝鑾鼻龍磐地區，原有的駐防兩輛導彈車都升起導彈架，道路上也出現增援的三輛導彈車。面對解放軍圍台軍演，台安全單位在雙十節前已示警，因此軍事單位早已高度戒備，在官兵休假方面也預先準備，只要大陸發動軍演，就會宣布相關管制措施。

台國防部本月底將有數場重大操演登場，台媒周一引述知情人士透露，空軍年度重要演訓「天龍操演」將在本月28日至下月1日進行，因應大陸近年對台空防施壓致使各型機須即時且彈性地開展監控任務，各聯隊軍機與兵力不再集中於花蓮佳山基地，而是從各自駐地起飛接受實戰測驗。台灣海軍和陸軍也將自本月底起，實施「海強操演」與「長泰19號」演習，藉此磨練三軍部隊戰鬥能力。