工會指公眾充電樁嚴重短缺　訂明年建1.5萬個　現不足三分之一

政府推動電動車，但配套設施嚴重不足。有問卷調查結果發現逾半受訪者使用收費公眾充電設施，但目前公眾充電樁不足5,000個，距離《香港電動車普及化路線圖》於明年建成1.5萬個充電位差距較大，僅佔三之一，再加上「中充」及「快充」僅有約3,000個，餘下的是「慢充」，《路線圖》未能如實反映公眾充電樁供應短缺問題，建議政府推動優化電動車充電設施及完善相關法例。

政府在《香港電動車普及化路線圖》中提出「不遲於2035年停止新登記燃油及混能私家車」；並在《香港清新空氣藍圖2035》中提出「2050年前達致全港車輛零排放」；加上利得稅扣減及電動車「一換一」計劃，顯示政府推動普及電動車的願景。然而今年7月的新登記私家車，燃油車仍佔43%，電動車佔57%。後者比率明顯低於今年首季度的78%，恐將延緩電動車普及進度，阻礙碳中和、零排放進程。

議員陸頌雄聯同所屬工會多名區議員及香港電動車充電關注組最前向數百名電動車主進行問卷調查，今日(14日)公布《香港電動車用家充電習慣意見調查》 結果，發現81.8% 受訪者選用電動車的主要原因是「能源成本較低」，同時逾半51.7% 受訪者使用收費公眾充電設施。該工會認為降低車主充電成本能有效吸引更多車主轉用電動車，建議環境局推動各承辦商全面落實按量收費模式，包括修訂《香港規劃標準與準則》，而政府部門轄下停車場應帶頭盡快採用按量收費模式。

該工會又指目前公眾充電樁不足5,000個，離《路線圖》「於2025年建成1.5萬個充電位」差距較大。何況「中充」及「快充」僅有約3,000個，餘下的都是「慢充」。《路線圖》僅列出充電樁指標，而未單獨列出各類充電樁的數目，未能如實反映公眾充電樁供應短缺問題，建議修訂《路線圖》並單獨列出3類充電樁的數目，並披露平均功率，以如實反映充電樁建設進展；同時訂出時間表，擴大充電基礎設施建設並大幅提升「快充」比率，並增設非停車場的「超充」，包括考慮在油站加設「超充」。

調查又發現近75%受訪者表示使用公眾充電樁，只有14.3%受訪者表示在居住屋苑充電；8.8%使用工作地點的充電樁，反映私人充電樁短缺問題。該工會建議政府應積極考慮延續及擴大「EV屋苑充電易資助計劃」(EHSS) 的資助範圍以及增加資助金額，包括資助商場、辦公大樓及學校等的停車場安裝充電設施；資助金額不限於按每個車位3萬港元計算，並應鼓勵受資助者安裝更多「快充」及「超充」，亦相應給予相應資助額，提高充電樁效率、加速電動車普及化。

此外，28.1% 受訪者表示其居住屋苑不符合申請資格，僅10.1% 受訪者表示所在屋苑已申請資助及完成工程。部分中大型私人屋苑或受公契限制而未能加裝任何充電樁，該工會認為政府應考慮資助計劃可豁免公契特定條款，並簡化申請標準，允許申請者無需鋪設充電線至個別車位，令資助計劃可涵蓋更多私人屋苑。