蔡英文抵布拉格出席論壇　與捷克參議長互動密切

兩岸局勢升溫之際，台灣前總統蔡英文開展歐洲訪問行程，周一（14日）出席在捷克首都布拉格舉行的「公元兩千論壇」（Forum 2000）並發表演講，料與該國官員會面。她周日（13日）晚出席論壇開幕晚會時，和捷克參議院議長維施特奇爾相鄰而坐，兩人互動密切。

在第28屆公元兩千論壇晚會的頒獎典禮上，有來自世界各地的400多名嘉賓出席，除了蔡英文和維施特奇爾，還有俄羅斯反對派人士穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）、前斯洛伐克總理迪拉喬娃等人。據捷克媒體報道，蔡英文預計將與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）、維施特奇爾以及眾議院議長阿達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）會面。

雖然蔡英文雖已卸任，今次也非官方訪問，但捷克仍給予她最高規格待遇。大陸已向捷克發出抗議，國台辦發言人朱鳳蓮日前呼籲捷克恪守一中原則，慎重處理台灣議題，不向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不為其散布台獨分裂謬論提供任何平台。帕維爾曾指，大陸雖為重要貿易夥伴，但同時是安全威脅，但強調捷克與大多數國家一樣奉行一中政策，未承認台灣為主權獨立國家。