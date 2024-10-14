調查指近7成基層青年無信心短期內脫貧　逾8成人認為家境礙上流

關注學童發展權利聯席進行年⻘⼈對社會向上流動的觀感調查，以「生活機會」與「社會流動」 為調查框架，了解青年人對於在社會向上流動、社會整體向上流動的障礙等方面的意見。研究團隊收集114份由12至24歲青年作答的有效問卷，當中75.4%受訪者居於公屋，16.7%則居於劏房、板間房、過渡性房屋，發現基層青年對對向上流動感到悲觀，67.5%青年對短期內脫離貧窮不抱有信心，只有14%青年有信心能在成年後不久脫離貧窮；就社會因素而言，他們認為在社會向上流動最大的障礙分別是香港整體的經濟情況(61.4%)及成績主導的教育方式(57.9%)，個人因素方面，82.5%青年認為家境不富裕是上流的最大障礙。

調查亦發現45.6%基層青年沒有把握能升讀大學的資助課程，34.1%受訪者則不認為能升讀大學的資助課程，另外有40.3%青年亦對升學未有清晰的決定。在職志發展上，58.7%受訪者認為他們沒有充足資源掌握成年後的職志發展，42.1%受訪者亦指出對成年後的職志發展並不清晰。

聯席指出，86.0%受訪者認為現今香港不同的「社會 階級」的差距很大，而85.1%青年認為政府有責任確保每個人都有 「平等的工作和教育機會」，建議當局於共創明『TEEN』加入扶貧目標，並設立「兒童發展戶口」， 真正扶助青年脫貧，另外亦需改善香港教育制度，增加資助學位課程名額，簡化申請學生資助的手續及放寬申請門檻，保障弱勢學生平等發展機會。