東盟促華達成南海行為準則　化解主權爭議

中國和菲律賓海警船曾在南海擦撞。

東盟系列峰會上周五（11日）在老撾閉幕，東盟周日（13日）發表主席聲明呼籲中國與東盟根據國際法就《南海行為準則》達成協議，同時要求緬甸軍政府與抵抗運動武裝立即停戰，和談結束內戰。

主席聲明呼籲採取信心建立措施，以便在南海降低緊張和意外、誤解、誤判的風險，形容《南海行為準則》的談判取得積極的勢頭，有可能幫助化解南海主權爭議，東盟期待早日達成有效且具實質性、符合國際法的《南海行為準則》。主席聲明還敦促緬甸武裝立即停火，為運送人道主義援助和舉行由緬甸主導的包容性全國對話創造有利環境。

另一邊廂，正在越南河內訪問的中國國務院總理李強周日與該國總理范明政會談，雙方同意加強合作，降低南海主權爭議引發的緊張局勢。越南官媒指，二人就海事問題誠摯地交換看法，承諾充分控制分歧，避免會讓局勢複雜化的行動，共同維護海上穩定。中國官媒則稱，李強表示願與越方保持高層溝通，持續增加互信，秉持睦鄰友好初心，堅定道路制度信心，增強團結合作決心，雙方要堅持友好協商，妥善處理分歧，擴大海上合作。李強同意協助越南發展跨境鐵路，承諾進一步向越南高品質水果、海產及其他越南產品開放市場。