幼稚園概覽網上版出爐　有學校去年雜費最高逾8千元

教育局今日(14日)發布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2024/25學年》網上版，提供全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料，涵蓋全港約990所幼稚園的資料，較去年1,010所幼稚園少20間，當中包括在2024/25學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在2024/25學年的核准學費。而根據概覽顯示，去年不少幼稚園的雜費索價仍然高企，最高更可達7,000至8,000多港元，以真理浸信會榮光幼兒園為例，上學年單是茶點費已高達3,780港元，課本及練習簿收費則分別最高可達1,880及1,503港元，計及其他各種收費後，一年雜費最高可達8,187港元。

而有多間分校的啟思幼兒園雜費亦同樣高企，以位於藍田的啟思幼兒園(匯景)為例，其去年的課本費用高達3,524港元，茶點費則介乎200至2,000港元，計及其他費用，雜費為4,449元至6,424港元不等。

《概覽》同時載列各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、售賣主要教育用品參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。《概覽》亦設有『對非華語學童的支援』及『對有特殊需要的學童的支援』欄目，方便家長參考。而所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素，《概覽》會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至最近期的質素評核報告。

教育局早前則表示，指截至9月2日已完成審批705所參加計劃的幼稚園學費申請，當中約九成的半日制幼稚園會在2024/25學年免收學費。至於全日制/長全日制課程，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用，在2024/25學年每期學費中位數約為998港元，比去年增加約58元，整體學費仍處於低水平。