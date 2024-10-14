中鐵建香港前董事涉詐騙銀行　總經理助理將以控方證人身份作供

中國鐵建前董事鄭重，被指串謀詐騙銀行信用證涉款7,530萬港元，因而被控一項串謀詐騙罪，案件今（14日）在區院開審，預計審期20日。控方指，被告知道涉及的信用證，並不涉及真正的基礎交易，中國鐵建總經理助理陳劍獲發免於起訴書，將以控方證人身份作供。

65歲被告鄭重，為中國鐵建（香港）有限公司之前董事。控罪指他於2016年6月1日至2017年3月16日期間，在香港與王曉杉、劉慶龍、盧沛如、劉聰海、陳劍、陳健敏、楊寶英及其他身份不詳的人串謀，不誠實地向星展銀行有限公司申請發出3份以景泰建築工程有限公司為受益人的信用證，而明知信用證無涉及真正的基礎交易；以及交出虛假檔紀錄，包括發票、裝箱單及貨運收據，以支持上述申請，從而使星展向景泰支付75,373,550港元。律政司向陳劍、楊寶英及陳健敏發出免於起訴書，3人將會以豁免起訴證人的身份作供。

控方開案陳詞指，中鐵國際貿易(香港)有限公司是中國鐵建的全資附屬公司，被告自2005年6月25日起，獲委任為中國鐵建及中鐵貿易的董事，直至2017年10月12日。2017年1月3日，中鐵貿易與景泰簽署了有關3個港鐵工程的3份建築材料買賣合同。被告代表中鐵貿易在該3份舊買賣合同上簽署。控方指，據被告警誡錄影會面說法，被告清楚知道3份貿易協議是一份貸款協議，被告清楚知道若中鐵集團知道協議是借款協議，是一定不借批出，亦不能透過內部審計評審的。

控方續指，由此可見被告明知該等信用證並不涉及真正的基礎交易，簽署3份以景泰為受益人的中鐵貿易申請書。被告人更簽署虛假文件紀錄貨物收據以作實中鐵貿易己收妥景泰運送的相關的建築物料，從以支持該3份信用證的申請。事實上，在所有關鍵時間，景泰並不是3個港鐵工程的獲授權供應商。景泰從來沒有供應過在信用證申請書及相關交易文件上列明的相關建築材料。景泰亦從來沒有運送過該相關建築材料至3個港鐵工程的建築地盤。

案件編號：DCCC 479/2023