倡邀國際高端人才　被問高才來港沒工作　政黨指政府會審視

高才通計劃推行快將兩年，有政黨指相關政府應檢討優化，建議政府制訂「未來人才需求清單」、擴大合資格院校名單，以及應該主動邀請「國際高端人才」來港發展，期望在香港「打造國際高端人才集聚高地」。對於早前有調查指22%來港高才未有工作，該黨解釋政府會進行配對，處理續簽亦會在審視。

該政黨就院校及行業名單、子女配套及簽證機制等範疇提出12項建議。在「未來人才需求清單」及院校名單方面，議員顏汶羽建議政府按未來所需擴大計劃的合資格院校名單。他舉例，有瑞士院校不在名單之內，但其酒店及旅遊科目值得被放在名單，指出應識別未來各行業對人才的需求。他又指目前計劃需要申請人自行報名，但從「搶人才」的角度來說，政府應主動邀請「國際高端人才」來港發展。

在跨境人才方面，該黨建議政府建立大灣區人引進和培訓機制，以聯合培養高端人才的方式推動教育資源共享和互認等措施。議員陳勇則指假如有高才到大灣區亦是自然流動，鼓勵人才流動並與企業活動，支持未來新公司、新專業產生。他又建議政府爭取更多國家級創科基金及本地大學申請，簡化「資金過河」的審批程序，同時建議便利兩地金融互通，又建議提升人才子女教育配套。

該黨將於下月在港島成立「人才高地」辦公室總部，被問到是否擔心「人才高地」辦公室功能和政府「人才服務辦公室」有重疊，顏汶羽解釋，政府的辦公室着重搶高材，又會為人才舉辦粵語班；而他們的辦公室着重人才融入本港生活，透過地區活動建立平台，協助他們與政府溝通。

該黨的區議員葉文斌舉例，內地社交媒體小紅書、抖音曾有關於人才子女本地在本地升學的準確信息，但他們難以聯絡政府要求解釋，他們的辦公室能協助他們了解本港制度及向政府查詢。