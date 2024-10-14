1800學生參與創業體驗計劃　創業家分享探討創業之道

超過400名來自78間中學的學生創業家於日前(12日)聚首香港科學園，參加「360 創業家工作坊」，從知名年輕創業家的分享中，啟發他們的生意靈感，學習將商業意念付諸實行，並展開創業體驗計劃７個月的創業體驗。計劃今年共吸引超過1,800名14至18歲的中學生參與，在190多名義務商界「業務顧問」，包括70多名滙豐義工及100多名老師的指導下，學生將經營自己的公司，透過此獨特的學習體驗，培養未來技巧及思維，迎接新經濟及未來工作世界。

學生在計劃中將參加可持續發展、創新科技、網絡安全、金融科技、電子商貿及創意思維等等的工作坊，培養全方位技能。學生將於 2025年3月的實驗概念店推出原創產品及於4月的全港學生公司大賽中匯報競逐各個獎項。

南屯門官立中學的中五鍾家悅指，聽到創業家的真實創業故事，不但欣賞他們的創新思維，更佩服他們在經歷挫折和挑戰時的堅毅，明白到經營一盤生意是沒有不勞而獲。保良局羅傑承（一九八三）中學的中五同學余鎧浚則認為創業家看到社會需要而創業，解決難題， 絕對是一個很有挑戰和意義的事情，