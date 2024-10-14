兩月內三宗棚工墮斃　工權會指或因趕工棄正式安全繩

何文田昨日(13日)有男工人清拆棚架期間疑從15米高處意外墮下，送院搶救後不治，據了解死者有佩戴安全帶。今次已是兩個月內第三宗有人從棚架墮下的事故，工業傷亡權益會表示，過往涉及工友從棚架墮下的意外時有發生，當中的意外個案涉用「爬山繩」搭棚，前線工人忽略安全措施，或與趕工文化有關。

工業傷亡權益會幹事劉家樂今日(14日)接受電台訪問時表示，過去有很多指引，前線工作的文化是否跟足這些指引成為問題，過去都見到很多在坊間有前線員工在趕工時，他們都有將安全帶扣在自己身上，而不是扣合適的獨立救生繩，「呢啲似乎喺前線監工問題或工作文化而引起」。

被問到現時棚架工程意外有關趨勢。劉家樂指過去都經常發生棚架工程意外，如果完成牽涉棚工類的意外的話，當中很多涉及不合適的安全帶，例如數日前在馬鞍山發生有棚架工人從單位墮下的意外，都不是使用全身式或降傘式安全帶，而是使用「爬山繩」，因為兩者設計始終不同，坦言「如果真喺去做工程嘅話，喺要用獨立救生繩同全身式安全帶，因為要應用喺工程工作上，但爬山式安全帶本身設計唔喺做嘢方面，所以其實有呢啲唔同，行內好多用緊呢啲爬山繩，而唔喺用正式嘅安全繩」。

他又指爬山繩不符合指引，指引要求全身式安全帶及獨立救生繩，「果幾單嘅意外就喺爬山繩本身已經應付唔到，又或者用獨立救生繩前提喺戴一個「羊眼圈」繋在裝置上，但大多數爬山繩未必有呢樣嘢，或者單靠水管或窗框「掹住」，其實好容易有墮下的危險」。

他又稱，工人選擇爬山繩，有很多背後原因，例如較為方便、價錢較便宜、行內文化等。有時則是環境原因，例如大廈外牆沒有條件落爆炸螺絲裝「羊眼圈」等。他補充現時全港工人每日都會搭2000個棚架，不少公司為趕工，都會要求工人一日做「四、五轉，甚至六、七轉」搭棚工作，不少工人只顧搭好棚，而忽略安全。