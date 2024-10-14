研直播大熊貓龍鳳胎　海洋公園料農曆年可與公眾見面

海洋公園大熊貓盈盈早前誕下龍鳳胎，現時一對大熊貓BB已經兩個月大。海洋公園動物及保育主管祝效忠今日(14日)表示，一對大熊貓寶寶在本月上旬已經開眼，代表可以接觸育幼環境、護理員團隊如何照顧牠們，「家姐」和「細佬」現時的體重分別是2.7公斤和2.5公斤，牠們目前叫聲「有力、雄壯」，身體長滿黑白色毛髮，護理團隊現時仍要24小時監察和照顧，他估計當「家姐」和「細佬」6個月大時，約農曆年前後，可與公眾見面。

祝效忠又稱，團隊共有6個護理員照顧一對大熊貓寶寶，在牠們出生至現時階段，主要集中做好護理和「湊好BB」的工作，盡量在產房和育嬰室拍一些片段給公眾觀看，讓大家知道大熊貓寶寶的發展過程，現時正研究改善閉路電視系統，想在團體沒有太大的壓力下，透過直播給公眾觀看，「有團隊研究緊咁嘅問題，相信喺儀器、適時發放信息嘅途徑，我哋一定會研究」。

被問到盈盈和一對子女的體重相差大，有何措施令牠們安全成長。他指在人工育幼和大熊貓媽媽「盈盈」湊BB的環境下，團隊預備了特殊工具幫助護理員操作，大熊貓媽媽「盈盈」在湊BB的時間，坦言「佢哋會訓到好埋，當大部分唔食奶同未必喺排便情況下，就休息訓覺，當時就預備咗一支高爾夫球棒，有一米長，有彎曲、有平坦部分，透過圍欄將BB撈出嚟，或將媽咪分隔」。

護理員指，平時直叫大熊熊BB的名字，牠們對於名字「唔係幾有反應」，牠們要在2個月至2個半月才會有聽力，所以牠們目前不太知道自己的名字叫甚麼。護理員又指在他們觀察下，大熊熊BB的性格有少許分別，「家姐」相對溫柔和文靜，「細佬」的叫聲都真是「男仔啲」，會比較粗獷，但牠們仍然細，睡覺時間比較多，活動時間比較少，所以暫時未能有大分別看到牠們的真實性格。

另外提到大熊貓盈盈生產後曾食慾不振。海洋公園動物部助理館長胡綺琪則表示，盈盈是高齡初產孕婦，需要用更多時間恢復，目前食量已回復至以往7至8成，可以配合護理員進行恆常檢查。她又提到盈盈挑吃，不愛吃蜂蜜，故團隊會為其準備電解水及蘋果水。