逾70萬家庭兩小時慳28萬度電　中電料明年完成更換智能電錶

炎熱天氣下要慳電未必太困難，中華電力在8月舉辦節電活動，邀請超過100萬個家庭於指定的用電高峰時段減少用電。該公司今日(14日)公布結果發現，有接近70%家庭慳電成功，在兩小時內共節省逾28萬度電，相當於減少112噸碳排放量。中電又稱，隨着智能電錶的安裝工作進入最後階段，預計在明年內完成，會推動客戶更智能化及有效地管理用電。

該活動名為「炎夏慳住賞」，邀請超過100萬個已接駁智能電錶的家庭於8月26日傍晚6時半至晚上8時半，即市民普遍用電高峰時段內，減少用電。成功慳電的客戶可賺取積分兌換獎賞。中華電力總裁羅嘉進表示，氣候變化令熱夜及酷熱天氣更常出現，令夏季整體用電量不時達全年最高水平。

此外，中電亦與13間物業管理公司合作，在超過480個屋苑推廣慳電資訊，透過前線物業管理人員和屋苑住戶專用的手機應用程式，鼓勵住戶參與活動，並在在大埔及屯門兩個大型商場設置「智慳電有賞站」互動遊戲站，透過有獎問答遊戲介紹如何善用智能電錶功能管理用電，並邀請鄰近屋苑超過1.9萬個家庭參與。獲邀參與的家庭在慳電活動期間節省的用電量較同區其他家庭多超過10%。

中電自2018年底起，分階段為所有客戶安裝智能電錶。截至今年6月，電力公司已為客戶接駁了超過244萬個智能電錶，佔整體客戶約85%。客戶可透過流動應用程式及網站，查閱每小時用電量、預測用電量及設定個人化用電提示功能等。