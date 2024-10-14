涉屢迫智障女無套性交成孕　七旬翁警誡下稱以為她是妓女

一名七旬男子懷疑3度帶輕度智障的女子到其元朗住所，並在對方不情願的情況下，與她無套性交。女子最終懷孕，需接受墮胎手術。涉案男子否認3項「與精神上無行為能力的人非法性交」罪，案件今日(14日)在區院開審，預計審期5天。據控方指，被告警誡說以為女事主是妓女。

現年71歲的被告陳建青，沒有報稱職業。他被控於2022年2月至3月某日，同年7月9日及7月某日與X非法性交。女事主X案發時30歲。控方開案陳詞指，X患輕度智障，其父親在元朗區經營食店，X會到店舖幫忙。被告不時光顧食店，因此結識X。2022年7月9日X外出，期間遇上被告，被告帶X到其元朗住所，並與X非法性交。事後X懷孕，需接受人工流產手術，其後證實被告為生父。被告在警誡下指，事主曾向他索取200港元，他以為事主是妓女。

庭上播放X的錄影會面。X在會面中稱「阿叔」好高好大隻，皮膚很黑，沒有頭髮，手臂有紋身，廣東話「有時唔係咁正」。X憶述，「阿叔」經常到舖頭買東西，7月9日，「阿叔」帶她坐小巴到他的住所，然後迫她進行性行為，過程中「阿叔」沒有使用安全套，她感到「好唔舒服」及痛楚。除了該天外，「阿叔」還多次跟她性交，確實日子她已忘記，但她記得全部事件中，「阿叔」都沒有用安全套，她感到不舒服，曾嘗試推開他的手。

案件編號：DCCC 428/2023