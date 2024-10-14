城大製冷技術新突破　瓷磚瀝青及紡織物可零耗能降溫

香港城市大學的研究團隊於新一代「被動式輻射製冷技術」上取得突破成果，將這一款零耗能的科技延伸至瓷磚、路面與紡織品方面的應用，有助在建築物、道路及個人層面，於無電及無製冷劑的情況下達致降溫效果，可減少使用空調，有助解決城市熱島、溫室氣體排放等問題，近日亦獲得政府「產學研 1+計劃」撥款資助，已計劃於2026年底前建立生產線與相關生產設施。

為應對日益加劇的暖化危機，由城大能源及環境學院曹之胤教授帶領的研究團隊，專注於研發被動式輻射製冷技術(passive radiative cooling，PRC)。曹教授指，PRC技術利用高太陽反射率和中紅外線發射率，通過反射陽光、將熱輻射發射至外太空，有效令物體表面自然冷卻，令其表面溫度可低於環境溫度至少攝氏2度，而且可在零耗能的情況下達致降溫、製冷的效果。

團隊的最新研究是將 PRC 技術擴展及應用於三項新領域，包括建築外殼、行人道與公共場所的製冷瓷磚、路面的製冷瀝青，以及製衣的製冷紡織物。製冷瓷磚具有多孔結構、由無機材料組成，對陽光和熱量的吸收率低，並可抵抗紫外線(UV)輻射引起的降解，具備卓越的化學穩定性和強大的機械性能(材料在不同環境下的抗壓能力)，令這款瓷磚適合於戶外長期使用，有助建築外殼、行人道和公共場所減少吸收太陽熱力，並增強對外太空的熱輻射，從而降低對空調的需求。

傳統瀝青材料會於白天吸收太陽輻射，導致路面表面升溫至最高達攝氏50度至60度，團隊研發的製冷路面材料，將進一步減輕城市的熱島效應。曹指通過加入可反射更多陽光及降低路面溫度的無機顆粒，製冷路面材料將提高路面的太陽反射率和中紅外線發射率，其耐用性也適用於交通繁忙的城市道路。

另外，團隊會研發一款可生物降解製冷/保暖雙模式紡織品，其使用的熱致變色顆粒，可按照室溫自動改變太陽反射率，從而在夏季提供製冷、在冬季提供保溫的功能。此紡織品以環保纖維、聚合物及納米微粒，製造多層和分層的多孔結構，以增強太陽反射率和中紅外線發射率，為個人提供無電降溫方案，有助減低戶外工作者的中暑風險，並可通過衣物帶來舒適溫感。