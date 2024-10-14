道士涉謀殺智障女案　高院陪審團料明日退庭商議

自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陽具插入21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女事主最終倒斃在西貢龍尾村住所。涉案道士被控謀殺及非禮，死者母親亦被指有份購買假陽具，涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪在高院受審。控辯雙方上周完成結案陳詞，法官今日(14日)開始引導陪審團，指陪審團可考慮男被告有否意圖造成死者身體嚴重傷害，或違反照顧責任，而裁定謀殺或誤殺罪成。預料明日(15日)陪審團會退庭商議裁決。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。女死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

控方開案陳詞指，男被告張子材自稱是道士；女被告吳馬如賡及她的丈夫是男被告的徒弟，死者吳恩宇是兩人的女兒。4人同住在龍尾村單位。2019年9月2日早上7時，執法部門接報指有人在單位暈倒。警員到場，發現死者倒臥在睡房睡床上，身上有多處瘀傷，散布四肢、頭頸等處，現場有血漬。兩人先後被拘捕。其中男被告在警誡下指，女死者在事發前數月被惡魔纏身，他於是開始以不同方式驅魔。期間，他曾經叫女被告買假陽具，之後他便用假陽具插入女死者的陰道。男被告又曾多次用拖鞋及蚊拍拍打女死者，甚至將女死者的頭撞向牆，且曾灌女死者飲酒。

案件編號：HCCC159/2021