雞西前副市長涉貪逾31億人民幣外逃6年　查封上千處房產

黑龍江省牡丹江市中級人民法院日前公布雞西市前副市長李傳良貪腐案，指他涉嫌貪污受賄、挪用公款、濫用職權犯罪，涉案資產逾31億元（人民幣，下同，約34億港元），受查前已逃往境外，並轉移部分涉案贓物。案發後，當局扣押和凍結資金超過14億元（約15.6億港元）、查封1,021處房產、27宗土地和灘塗、8宗林地，扣押38輛車、10台機械設備，凍結18間公司股權。

內媒周一（14日）報道，李傳良自2018年11月潛逃境外，黑龍江省公安廳於2020年12月發布通緝令。牡丹江市檢察院向法院申請沒收其違法所得，法院審理認為有證據證明他實施了貪污受賄等犯罪，遂於上月29日立案受理。檢方認為，李傳良在擔任雞西市財政局局長、副市長，鶴崗市副市長期間及辭去公職後，利用職務上的便利以及夥同其他國家工作人員，利用他們的職務便利，侵吞、騙取公共財物等。

李傳良使用上述違法所得投入其個人實際控制的公司和項目，用於土地一級開發整理、房產開發、工程建設等以及購買房產、車輛、土地、設備等。檢方認為有證據證明前述在境內被查封、扣押、凍結的財產屬於他的違法所得及收益，依法應予以追繳。