中醫院明年底投運　設內外婦科等6個服務

「香港中醫醫院」將於明年底起分階段投入服務，當局表示，院內設有400張病床，開院時將會全面開展6個中醫分科服務，包括中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科服務。

據當局向立法會提供的資料顯示，香港中醫醫院的服務範疇涵蓋基層、第二層及第三層的醫療服務，院內設有400張病床。其將提供純中醫、中醫為主和中西醫協作服務，服務模式包括住院、日間住院、門診及社區外展服務。

院方會在開院時將會全面開展6個中醫分科服務，亦挑選了23個合適的病種，策略性地發展中醫專病服務。在開院時隨即開展的12個中醫專病項目包括中風後復康、腫瘤復康或紓緩、長期痛症和治未病等，其餘專病項目會循序漸進地在開院後5年內陸續開展。

在開院後第2年起，香港中醫醫院會分階段提供全面住院服務，視乎進度及供求，計劃將於開院起計五年內全面開展各類醫療服務，包括啟用臨床試驗及研究中心。

香港中醫醫院是本港首個採用「組裝合成」建築法的多層式醫院項目，目前「組裝合成」組件的安裝及大樓內部工程正同期進行中，預計工程於2025年年中完成，醫院大樓及設施將於工程完成後分批交付予營運機構。