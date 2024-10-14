盜用電腦案件去年升逾17倍　議員疑近22萬人次線上培訓充人頭

近年科技罪案宗數大幅上升，去年盜用電腦的案件宗數為3,471宗，按年上升超過17倍。當局交代截至今年8月有接近22萬人次參與免費線上員工培訓，有議員關注數字是否「充人頭，呃政府資助」；亦有議員期望當局推出資歷架構下認可的課程，以培養網絡科技人才，當局指會舉辦活吸引更多青年加入成為網絡安全人才，又計劃與專上院校作課程協作。

據創科局及數字政策辦公室遞交給立法會的文件，除了社交媒體騙案數字微跌，其他種類的科技罪案宗數均大幅上升，當中盜用電腦的案件宗數由2022年的192宗，上升超過17倍至2023年的3,471宗，當中盜用帳戶的宗數佔3,434宗。

對於當局指截至今年8月有接近22萬人次參與免費線上員工培訓，議員尚海龍質疑為何相關罪案宗數仍然上升，是否有人「充人頭，呃政府資助」，為何計算人次而非證書數目。數字政策辦公室數字政策專員黃志光解釋，相關培訓是免費自學課程，並沒有訂定明確指標，數字代表有多少人次曾經使用相關資源。

另一議員梁毓偉同樣關注相關數字上升趨勢，期望當局可以推出更多資歷架構下受認可的網絡安全課程。創新科技及工業局副局長張曼莉指數字辦公室有和執法部門及相關機構推出活動提升青年人相關安全知識，期望吸引更多青年人加入成為網絡安全人才，又指會和專上院校協作舉辦課程。

被問及會否進行演習、如何培養青年人作資訊保安人才，以及要求盡快為接觸資料的人士進行培訓，張曼莉指當局有舉行大專及中學培訓大賽，會考慮擴闊範圍。數字政策辦公室數字政策專員黃志光表示，下月將參考內地做法進行紅隊、藍隊演練，現時亦有定期安排研討會，會將模擬釣魚訊息及電郵的演練由政府部門擴展至企業。

多名議員指有市民擔心受騙而影響正常商業活動，社交平台沒審核或將詐騙訊息下架是「幫兇」，又問及能否因應人工智能詐騙而推出人工智能防騙程式。黃志光指市民受騙與個人警覺性有關，有指多數騙案沒涉及高科技。他解釋，現時網上轉帳程式有可疑交易偵察，相關防止詐騙應用程式有觀眾報料功能，會思考技術上可如何加強。