馬會推一系列活動賀成立140周年　2023/24年度回饋社會逾400億

香港賽馬會由1884年成立迄今140周年。馬會今日(14日)宣布，推出「與你並肩．昨天．今天．每一天」主題活動，透過一系列活動與項目，分享與香港市民並肩同行的每個歷史時刻，包括「香港賽馬會140週年賽馬日」、兩輪六合彩金多寶及各項展覽等，與市民一起見證馬會與社會一起成長。

馬會綜合營運模式，把賽馬及博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。以2023/24財政年度為例，馬會回饋社會共401億港元，當中包括透過各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，向政府貢獻299億港元，以及已審批慈善捐款102億港元。而馬會慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構。

馬會主席利子厚指，馬會成立140周年並非只是一個日子或年份，更是關於推動香港邁步向前的每一位，是關於馬會與社區相伴連繫、共同成長的點滴。馬會行政總裁應家柏則認為，馬會已由1884年成立之初的小型賽馬俱樂部，發展至今成為世界級賽馬機構，同時為建設更美好社會作出重大貢獻。

為慶祝成立140周年，主題活動網站正式推出，除了回顧馬會140年來發展的難忘時刻，也分享了多個人物故事，細說馬會如何與香港市民和社會一起成長。在未來數個月，馬會將推出一系列慶祝活動，重點活動包括，於10月20日沙田馬場舉行的「香港賽馬會140週年賽馬日」、於10月20日及10月27日的賽事，三T彩池均會注入800萬港元多寶；兩輪六合彩金多寶，分別於10月22日及28日進行，估計每輪的頭獎基金可達7,000萬港元。另外，11月10日會舉行馬會屯門公眾騎術學校開放日；以及舉行多項藝術及文化項目，包括11月8日至明年2月24日，在大館舉行「跑馬地：文化景觀」展覽等。