據指港府擬打造「遊艇旅遊城市」　紅磡碼頭建遊艇泊位

據悉新一份《施政報告》將提出進一步發展維港海濱，包括在紅磡碼頭一帶興建遊艇碼頭泊位，打造「遊艇旅遊城市」；在紅磡香港體育館對出海演建戶外空間；延長維港兩岸海濱長廊。旅遊業人士相信措施有助吸納高端旅客來港。

維多利亞港一向為最吸引旅客的景點之一。消息指，港府將推動改善維港海濱，包括延長海濱長廊由現時25.5公里，至2028年34.3公里，並在港鐵會展站上蓋引入更多食肆和娛樂設施。當局又建議在紅磡碼頭一帶興建遊艇碼頭泊位，提高本港對高消費人士的吸引力。至於紅館對出的海濱，港府擬明年初起開始興建戶外空間和臨時碼頭，啟德體育園鄰近延伸的海濱則會打造成美食海灣。

旅遊促進會總幹事崔定邦支持計劃，指廣東、深圳的富裕人士流行遊艇海上遊，部分較長途或遊一至兩天，形容他們揸船「過下手癮」也是樂趣，相信措施有助吸引他們假日開船到香港遊玩，甚至可推動「遊艇自由行」，認為能帶來頗大潛在經濟效益。崔又認為可在啟德海濱設立大型打卡點，舉例瑞士日內瓦湖中設噴泉等。