落疊酒店見面被劫　內地女遭禁室強姦　涉案兩男翌日落網

兩名內地男子涉嫌在澳門以送禮為名，誘騙一名內地女子上酒店房後打劫兼兩度強姦「又食又拎」！澳門執法部門今日(14日)表示，兩名涉案內地男子均姓李，分別38歲及26歲，報稱項目經理及無業。他們涉嫌搶劫、禁錮及強姦移送檢察院處理。

案情指，女事主今年9月與兩名涉案男子換錢結識，至前日(12日)下午4時，事主收到無業男透過即時通訊軟件微信傳訊，指因在澳門賭博贏錢有禮物送給她，事主不虞有詐，到路氹酒店應約會面，並跟隨對方進入事發房間。甫入房內，另一被捕者項目經理即從廁所撲出箍住事主頸部，與無業男合力以浴袍帶將事主雙手及身體綁起。

女事主因感害怕，遂配合兩男交出身上1.1萬港元現金及籌碼，又交出手機銀行支付密碼等，及後證實被轉走2.4萬元人民幣(折合約26,400港元)。兩男其後輪候看守，不讓事主離開。其中項目經理趁單獨看守事主期間，曾兩度在無使用安全措施下強姦女事主。

至事發翌日(13日)，女事主趁兩男熟睡逃離房間，向賭場保安求助。澳門執法部門接報到場了解。期間涉案兩人在同酒店另一房間被截獲，有人拒絕交代案情。人員懷疑女事主遭人禁錮約17小時，將追查贓款去向及是否有更多人涉案。