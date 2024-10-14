AI提升立會效率　升級版「智識聽」　秘書處謄錄服務提速

立法會秘書處與內地AI龍頭企業科大訊飛合作，在去年9月把智慧謄錄系統「智識聽」成功落地，令立法會及委員會會議的逐字紀錄工作走向智能化。秘書處今早(14日)向行政管理委員會匯報了「智識聽」的最新發展，並獲行管會全力支持升級版「智識聽」第二期項目上線試用。

主席梁君彥在社交平台貼文，指 升級版「智識聽」不僅可逐字記錄會議過程，更加新增了4大功能，令秘書處的謄錄服務提速及提效等。功能包括實時速錄 即時修改，「智識聽」變得更「快手」，開會時的發言會即時由語音轉為文字(廣東話文本)，但由於系統始終是以普通話為開發基礎，為免有重大的誤差，秘書處同事亦會隨即作初步修改。

另一功能是憑聲認人，系統的「聽覺」變得更靈敏，只要預先在系統登記，就能憑聲辨認發言者，並即時顯示發言者名稱，無需人手輸入，省時快捷，提升謄錄效率。此外，系統亦能進行智能粵普翻譯及智能中英雙向翻譯。

為了解「智識聽」的功能，梁君彥與秘書長衛碧瑤親身體驗了實時速錄、即時修改和「憑聲認人」的功能，對「智識聽」的表現感到相當滿意，相信「智識聽」定能進一步提升秘書處的謄錄及翻譯工作效率。

梁指「智識聽」可說是「好助手」。秘書處的職員可利用省下來的時間及空間作更深入的工作，做好把關的角色；再者，當所有會議的文字檔收集後，秘書處再細心審核、校對及修正，確保內容精確無誤，最後這個「精細版」會議紀錄才可發給議員確認。

值得注意的是，在全面發展及優化「智識聽」各項功能的過程中，秘書處需不斷選材及輸入有用資料，亦需要與科大訊飛作出多次磋商及嘗試，務求「智識聽」更能配合議會的運作需要，使所生成的文本達標。