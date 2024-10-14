國防部斥賴清德數典忘祖　民進黨謀獨帶來災難

中國國防部新聞發言人吳謙周一（14日）就賴清德挑釁性演講和東部戰區演習，回應記者提問。吳謙批評賴清德之流數典忘祖，蓄意割裂兩岸歷史聯結，大肆煽動兩岸敵意對抗。民進黨當局謀「獨」挑釁和外部勢力干涉是破壞台海和平穩定的禍根亂源，只會為台灣民眾帶來災難。

吳謙表示，賴清德妄圖混淆和改變兩岸同屬一個中國的事實和認知，充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的真面目，對此絕不容忍，必須反制。台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚，廣受國際社會承認。台灣從來就不是一個國家，也絕對不可能成為一個國家。解放軍行動演練的就是打「台獨」，利劍高懸頭頂，謀「獨」死路一條。

吳謙又指，演習並非針對台灣同胞，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，決不會給「台獨」留一絲一毫的空間。 「台獨」挑釁一次，解放軍的行動就會推進一步，直至台灣問題完全解決。吳謙強調，台灣問題是中國內政，不容許任何人、任何勢力以任何方式、任何藉口干涉。有關方面應停止縱容支持「台獨」，停止破壞台海和平穩定。