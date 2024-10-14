海南鳽現蹤哀牢山　稀有度更勝大熊貓

雲南新平縣哀牢山十分神秘，長年人煙稀少，不少人對內部充滿好奇。內媒周一（14日）報道，哀牢山近日出現全球極度瀕危鳥類之一海南鳽的蹤影，牠是中國國家一級保護動物，全球野生數量僅得約1,000隻，比大熊貓更稀有。

雲南省近年在鳥類保護方面，通過多渠道和多層次的保護措施，使珍稀鳥類的數量得以逐年增長。當地2004年在新平縣哀牢山金山丫口設立鳥類檢測環志站，該站點於2006年10月首次捕捉到海南鳽的身影，過去3年雲南省亦曾監測到這一神秘鳥類蹤迹，為當地保護工作帶來新希望。

環志站目前已繫放5.8萬隻鳥類，為研究鳥類種群、習性和遷徙等收集資訊。雲南大學生態與環境學院博士趙雪冰介紹，當地的鳥種類非常多且來源廣，而研究鳥類趨光性等習性，可為機場選址和城市照明等決策提供科學依據，並已獲得實際運用。

海南鳽是中國特產鳥類，長期逗留海南，亦會隨季節變化遷徙至廣東、廣西、福建、浙江和安徽等地，被列為全世界30種最瀕危鳥類之一。牠們晝伏夜出，不喜群居和鳴叫等習性，極少被人類觀察到，因此也獲稱為世界上最神秘的鳥。