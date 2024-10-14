受賄逾5.55億人民幣　遼寧前副省長王大偉判死緩

遼寧省政府前黨組成員、副省長，省公安廳前黨委書記、廳長王大偉涉嫌受賄超過5.55億元人民幣（約6.17億港元），湖北省襄陽市中級人民法院周一（14日）一審公開宣判，王大偉受賄罪罪成，判處死刑，緩刑2年執行，沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行刑期期滿後依法減為無期徒刑，終身監禁，不得減刑、假釋。

法院審理查明，王大偉2008年至2022年利用擔任黑龍江省哈爾濱市委常委、政法委書記，黑龍江省公安廳黨委副書記、副廳長，遼寧省公安廳黨委書記、廳長，遼寧省人民政府黨組成員、省長助理、副省長等職務上的便利以及利用職權或地位形成的便利條件，為遼寧忠旺集團有限公司、遼寧紅運投資（集團）有限公司、孟冰等單位及個人在企業經營、案件處理以及職務提拔、調整等事項上提供協助，直接或透過他人非法收受上述單位及個人給予的錢款、汽車等財物。

法院認為，王大偉的行為構成受賄罪，收受賄賂後為多人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件，受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。因他有重大立功表現，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及孳息大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法判處死刑，可不立即執行。