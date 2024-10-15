6歲女遭高年級男生潑滾水重傷　教育局稱惡作劇

廣東省韶關市乳源瑤族自治縣一名6歲女童，近日在學校被一名6年級男生潑滾水，女童面部、胸口、大腿燙傷嚴重，醫院診為二度燙傷，事件引發關注。教育局回應稱這只是惡作劇，惟女童家屬反駁指這是霸凌。

事發於上月29日上午，剛上一年級的受害女童入學僅20多天。其父丘先生表示，女兒在學校打水時，一名高年級男生稱幫她擰蓋子，拿到水壺後將滾燙的水從她頭上潑下燙傷她。事發學校工作人員稱，已協調男生和家屬一起向受傷女童道歉，並安排心理老師給女童做心理輔導。學校相關負責人指，學校的直飲水機平常供水水溫在40℃，事發當天女童使用的飲水機出現異常，導致水溫過高，隨後又因該男生臨時起意惡作劇，才發生被燙傷事件。

受傷女童父親丘先生周日（13日）怒斥，學校和教育局將校園霸凌簡單地認為是惡作劇，是極不負責的表現。他表示，警方上周六（12日）晚10時左右曾告知自己家屬，對方行為屬於故意，但是他只有11歲，因未達年齡不能抓進局裏。乳城派出所仍在調查女童燙傷事件屬於意外還是故意傷害，女童目前已轉院至粵北人民醫院。