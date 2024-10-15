非法遊船傾覆12死事故報告出爐　倡對24官員追責

河北省秦皇島市盧龍縣劉家營鄉桃林口村今年4月13日發生非法遊船傾覆事故，造成31人落水，當中12死7傷。事故調查報告周日（13日）公布，事故船舶所有人、駕駛員等6人被批准逮捕，另有6名涉案者被取保候審。針對地方黨委政府及有關部門存在的主要問題，報告建議對24名公職人員追責問責。

河北省應急管理廳網站發布的《盧龍4·13事故調查報告》稱，經調查認定，這是一宗個人使用「三無」船舶非法營運、違規載客導致的生產安全責任事故。涉事水域不屬於水利風景區、旅遊景區，屬於內河非通航水域，事發時船舶突遇橫風，左舷乘客向右舷躲避波浪，令船舶迅速向右傾斜並傾覆。被捕者還包括唐山市海洋國際旅行社河北有限公司河北路營業部負責人、無牌導遊等，另有多間旅行社負責人及導遊被取保候審。

報告建議，對秦皇島市政府分管市海洋和漁業局的副市長高向陽、分管市林業局的副市長郭建平批評教育，對盧龍縣委書記張志明、縣長於忠林予以誡勉等；同時對相關旅行社主要負責人實施聯合懲戒，終身不得擔任本行業生產經營單位主要負責人，並吊銷涉事導遊的導遊證。