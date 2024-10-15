美酒佳餚巡禮下周舉行　將延長開放至晚上11時

一年一度的「香港美酒佳餚巡禮」將於下周舉行，今屆活動首次延長至5天，並開放時間亦延遲至晚上11時。旅發局表示，今年中國展區規模更大，攤位數目倍增，參與酒莊的產區亦更廣泛。業界人士則指，近年愈來愈多人對國產酒有興趣，活動可讓入場人士一站式品嘗多款國產酒。

今年「美酒佳餚巡禮」將於下周三(23日)起至本月27日，在中環海濱活動空間舉行，場內特別以11個國家展區，集中推介來自內地、法國、西班牙、日本、芬蘭、阿根廷、格魯吉亞、英國、澳洲、智利及泰國的精選美酒佳餚。其中，中國展區今年攤位數目更倍增至22個，共有29個知名內地酒莊參與，當中22個是今年新加入；除了酒莊數目增加，酒莊產區亦更廣泛，共有11個內地產酒區參展，遍布寧夏、新疆、陝西、四川、貴州及雲南等。

香港專業品酒師協會主席周國明表示，近年愈來愈多人對國產酒有興趣，今年活動可讓市民及旅客一站式以相宜價錢品嘗多款國產酒，感受不同產區的獨特風味。

今年中國展區參展的酒商中，包括去年上市的珍酒李渡有限公司旗艦品牌「珍酒」。該品牌的香港代理公司之董事吳光誼表示，十分看好本港的內地白酒市場，認為極具發展潛力，希望透過參展讓更多人認識內地白酒。今年攤位除了有多款內地白酒供淨飲，更特別調製融入內地白酒的雞尾酒，呈現其多變可能性。

內地最早開始釀造橙酒的品牌之一的「小圃釀造」‭，繼去年後今年亦再度參展。其香港代理商蔡得勝表示，能在活動場地短時間內接觸不同類型顧客，有助擴大客群、增強曝光率，希望將產品推向國際層面。