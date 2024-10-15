歐美批圍台軍演破壞穩定　大陸強調不容外來干涉

中國大陸解放軍東部戰區周一（14日）舉行圍台軍演，日本、美國、英國、歐盟等深表關注。美國國防部批評，這種軍事施壓行動不負責任，反應過度並破壞穩定。歐盟則指軍演進一步加劇台海緊張局勢，呼籲各方冷靜克制。陸方回應強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

歐盟對外行動署發表涉台聲明，指摘大陸圍台軍演進一步升高海峽兩岸緊張局勢，強調台海和平穩定對區域和全球的安全與繁榮具戰略重要性。聲明又指，歐盟對於保持台海現狀有直接利益，反對任何單方面以武力或脅迫改變台海現狀的行動，呼籲所有利害相關方避免任何可能進一步加劇台海緊張的行為，兩岸問題應透過對話解決。

英國國防大臣賀理安周一在國會接受質詢時，譴責陸方極具侵略性和恫嚇意味的舉措。他提到，工黨在勝選上台前即致力進一步發展上屆保守黨政府就印太區域所作的承諾。英國首相府發言人則指，英國立場一向是台海兩岸之間的爭議必須透過兩岸人民建設性的對話和平解決，而非訴諸軍事活動或行動。日本首相石破茂認為，台海和周邊和平與安全對地區而言極其重要，日方高度關注軍演走向，將完善態勢應對任何事態。

大陸駐歐盟使團發言人就歐盟對外行動署涉台聲明表示，陸方演習是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的堅決反制，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，中國軍隊在台灣周邊海域進行軍事演習無可厚非。發言人又指，「台獨」與台海和平水火不容，如歐方真正關心台海和平穩定，就應堅決明確反對「台獨」，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。