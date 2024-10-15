國泰完成重建穩步向前　積極擴展機隊　熱心關顧社區

國泰集團（00293）植根香港，在疫後復飛得以迅速重建，料明年第一季可回復100%運力。集團未來會聚焦落實千億投資大計，透過擴展機隊、增聘人手、提升客艙產品及可持續發展等領域，繼續鞏固香港國際航空樞紐地位。在擴展業務的同時，集團同樣關注不同的社會議題，一直致力加深對香港社會的貢獻，其中以推動青年、體育、藝術及文化領域為重點。今年，國泰除了接載奧運港隊代表團到巴黎比賽，亦為青少年提供培訓以至遨遊天際的體驗。無論在業務拓展及關顧社區上均成績斐然，令國泰再度榮獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓上市企業大獎（航空服務）」。

國泰企業事務總經理黃文傑指，「很榮幸可以再次榮獲東方傳媒機構『超卓上市企業大獎』，獎項證明集團的重建工作獲得各界認可！」黃指，隨國泰完成重建，加上三跑道系統即將全面投入服務，航空業未來充滿新機遇，我們對香港的前景充滿信心。集團未來會聚焦積極落實千億投資大計，推動香港國際航空樞紐和經濟持續發展。

黃文傑稱，集團的客運航班數量已恢復至疫情前的逾80%，並預期明年第一季會回復至疫情前的100%水平。為迎接本港航空業新紀元，集團未來7年將投資超過1,000億元在機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域，繼續發揮「植根香港，背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，致力鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

在擴展機隊方面，集團已訂購30架空中巴士A330-900型號客機，並有權額外增購30架，此批客機預計將於2028年起陸續交付，加入國泰航空機隊主要服務短途航線。連同增購多達32架空中巴士A321neo及A320neo型號飛機，以及6架空中巴士A350F大型貨機，集團未來將接收超過100架新一代飛機。

港人在復常後「報復式」外遊，國泰亦持續增加新航點以滿足旅客需求。黃文傑指，目前國泰航空及香港快運的客運航班共飛往全球80多個目的地。今年集團已公布十多個新航點，當中8個已經啟航，而沙特阿拉拍首都利雅得和澳洲開恩茲，亦會於今年稍後投入服務。同時，香港快運亦將開通越南富國島、馬來西亞檳城、日本廣島及仙台航線，預期明年集團的航點數目將會衝破100大關。

同時，為配合業務發展，國泰正進行歷來最龐大的招聘及培訓計劃，去年集團員工人數淨增長3,000人，包括首批在內地招募的見習機師及機艙服務員。今年繼續積極招聘，目標是淨增長5,000員工。

一趟舒適的飛行旅程，絕對是旅途其中一項重要體驗。國泰早前宣布，頭等及商務客艙顧客現時乘搭配備互聯網功能的航班期間均可免費享用機上無線網絡服務，進一步提升他們的旅程體驗。未來3年，國泰亦將推出多款全新機艙產品，黃文傑表示，「今年將率先在重新設計的波音777-300ER客機上，為顧客帶來全新商務客艙——爾雅商務艙（Aria Suite）。隨第一架波音777-9客機明年加入機隊，將為顧客帶來全新頭等客艙體驗。而在2026年，國泰現有的空中巴士A330 客機亦會引入設有平臥睡床的商務客位。」

國泰積極擴展業務的同時，其服務表現也獲得嘉許。國泰航空去年已在「全球最佳航空公司」獎項重返前十位置，今年更進身前5名，並獲得「全球最佳經濟艙」獎項，印證其卓越服務的一面。最近亦與旅發局合作，推出一段以香港為背景的全新安全示範短片，希望能吸引全球旅客探索香港多姿多采的特色。

國泰在積極壯大業務的同時，亦注重可持續發展。集團早在2022年開展亞洲首個主要「企業可持續航空燃油計劃」。為進一步為航空業減碳，集團今年初定下於2030年或之前碳強度較2019年的水平降低12%的新目標，「國泰制訂減廢及即棄塑膠路線圖，期望在明年或之前將面向每位乘客的即棄塑膠用量減少八成。」

以港為家的國泰亦一直關注不同的社會議題，並積極作出貢獻。在推動青少年發展方面，國泰今年繼續支持政府的「共創明『Teen』計劃」，集團人事董事黃瑋彤更擔任計劃的「星級導師」；而11月亦會再次舉辦「空中之旅」，讓來自基層家庭的青少年亦有機會體驗遨遊天際的樂趣。此外，集團今年亦復辦「飛躍理想計劃」，300名學員參與連串航空活動，例如參觀航空設施、課堂培訓，以及今年新增設的珠海交流之旅，而部分表現優秀的學員在暑假更遠赴澳洲阿德萊德參加航空體驗之旅，在導師指導下親手操控小型飛機，一嘗衝上雲霄的寶貴體驗。

國泰亦持續推廣本港運動發展，支持本地體育運動。黃文傑稱，「國泰過去多年一直是港協暨奧委會的獨家航空合作夥伴，在今年的巴黎奧運及殘奧，負責接載中國香港代表團前往當地比賽，並見證香港運動員取得佳績。」