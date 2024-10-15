CEPA第二份修訂協議簽訂　政府形容香港有「莫大裨益」

本港與內地簽訂CEPA服務貿易協議的第二份修訂協議，相關協定將在明年3月1日實施，政府形容是開創另一個緊密合作的黃金時期。政府今日（15日）表示，相關修訂是來之不易，由國家商務部牽頭、港澳辦支持、近30個部位和單位長時間努力，共同開啟新篇章支持本港服務業。政府稱，相關協定在本港有優勢的服務領域實施開放措施，讓企業及專業人士經優惠政策進入內地市場，大部分新修訂措施適用於內地全境，部分重點在大灣區的政策，形容香港有「莫大裨益」。

政府指優化產業新機遇，例如電視、電影業，取消過去本港人士參與主創人員的數量限制，取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制。旅遊方面，政府指經本港入境內地的外國旅行團可在廣東停留144小時，有助本港業界開創一程多站產品，吸引海外遊客。

金融方面，政府表示新協定取消本港金融機構向內地保險公司投資入股最近一年年末總資產不少於20億美元的要求，容許更多本港金融機構進入內地市場。政府又指新制度帶來創新和便利，新增「港資港辦、港資港總裁」政策，讓合資格港資企業選擇香港為合同適用法及總裁，利用本港優勢協助大灣區建立國際化商業環境。政府指新規定有取消香港服務提供者在香港從事實質性經營最少3年的規定，全球創業家在香港成立公司都可以將香港公司一樣享有CEPA待遇。

政府指指出截至上月底有2,000間企業根據CEPA獲批准成為本港服務提供者，簽發3,400將香港服務提供者證明書，本港批出的原產地證明書累積超過25萬分，涉及總離岸貨值1,600億港元，截至8月底又涉及超過100億元人幣關稅優惠。政府指相關商會、議員、服務業代表等持份者都對新協議表示歡迎，新協議將於明年3月1日實施。政府指會做好落實工作，政策局和部門會做好解說推廣，協作業界用好協議的優惠措施。