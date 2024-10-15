超市現縮水式通脹　9成貨品出現減量情況　部分價格不跌反升

在原材料費、物流費及工資等成本上漲的情況下，若生產商或供應商希望保持利潤，卻又不想直接加價影響消費者的購買意欲，或會將貨品容量或重量減少並維持售價不變，此現象被稱為「縮水式通脹」。消費者委員會整合「網上價格一覽通」格價平台所得的數據，擷取從2021年1月至2024年7月在超市網站顯示有容量或重量改動的貨品，調查內容包括貨品原有及現有的容量或重量的變動，其建議零售價有否變動以及變動的原因等。當中涵蓋共62件食品、日用品及寵物食品，發現有58件出現減量的情況，佔調查貨品總數超過9成，減幅由1.3%至30%不等，當中以糖果、餅乾及零食佔最多，有24件，減幅由2.3%至17.5%；其次為個人護理用品，有10件貨品的容量或重量減少2.9%至19.9%。另外，出現減量的58件貨品當中，有25件的容量或重量減少10%或以上。

消委會續指，有部分貨品的容量或重量在調查期內「減完再減」，其中3款的重量在不足3年內先後減少了2次，包括 2款同一品牌的夾心曲奇和 1款貓糧。該款貓糧由原本 1.2公斤減至 1.1公斤，再减至 1公斤，重量合共減少了約 16.7%。消委會提醒消費者，部分相同品牌卻屬不同味道或系列的貨品，其容量或重量調整幅度均不盡相同，以1款嬰兒紙尿片為例，由初生至加大碼共 5個尺碼，片數減幅介乎9.1%至 15.6%，尺碼愈小减幅愈大。另外，同一品牌2款不同味道的杯麵，重量原本同為75 克，經調整後的重量分別減少了 4%及 1.3%。

另外，即使貨品的容量或重量雖然減少，然而亦有消費者反映價格不跌反升。消委會根據廠商提供的建議零售價計算出貨品的每單位建議零售價，若以每 10克 /毫升/片貨品計算，39件獲廠商提供建議零售價的貨品中，有16件的每單位售價錄得 10%或以上的實質升幅，當中以糖果、餅乾及零食以及個人護理用品為主，其中升幅最高的 1款夾心橙餅，重量不但由 176克减至 154克，建議零售價更由$33.5增至＄37，即每10克的售價較其重量變動前上升 26.2%。

消委會指出，「縮水式通脹」影響民生，不少國家有相應管制措施，例如要求商家必須在貨品包装或店舖標示相關改動，在指定時間內向顧客展示改動詳情，讓消費者清楚知悉，違者可被罰款。消委會認為，消費者是最終受影響和付款購買的持份者，廠商有責任在貨品包裝或銷售點，清晰列明貨品的容量或重量作出的相關改動，增加貨品資訊透明度，讓消費者能獲取正確資訊的權益；亦建議零售商參考外國超市和商舖的做法，在貨架上列明每件貨品的每單位售價，方便消費者比較不同容量或重量貨品的價值，亦應在店舖當眼處及網站內展示通知，貨品的容量或重量有所調整，便利消費者得悉改動。消委會亦建議消費者留意經常購買的食品或日用品的容量或重量及相應的售價，從而計算出每單位售價作比較，如包裝設計或形狀改變、印有「新配方」或「升級」等宇眼，或意味着貨品的容量或重量出現了變化，另外亦可﻿善用有列出每件貨品的售價及每單位價格的「網上價格一覽通」於網上格價。