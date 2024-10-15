17款維他命C護膚品　1款無檢出相關成分　逾4成含香料致敏物

維他命C精華標榜能抗氧化、抗衰老，美白淡斑，但含量不一，未必有效。消費者委員會今日(15日)表示，測試17款標示含維他命C精華液，其中12款有標示維他命C濃度，但10款的測試結果比標示的濃度低0.2%至6%，而在5無標濃度的樣本中，一款更沒檢出維他命C。該會又指，部分濃度過高未必安全，另有7款檢出歐盟限用的香料致敏物，檢出量普遍超出歐盟《化妝品法規》應作出標示的上限，但個別卻沒列出相關成分。

測試的17款樣本售價101至1,580港元，平均每毫升或每克售價則介乎3.4至52.7港元，相差逾14倍。其中，消委會發現，MISSHA Vita C緊緻提亮收毛孔美容液既無標示維他命C含量，測試結果更顯示，產品不含維他命C。

消委會參考海外研究報告指，維他命 C 濃度介乎10%至20%的護膚品，可增加其穩定性及皮膚穿透力，有5款樣本介乎此濃度範圍，另有4款濃度亦接近10%。

香料致敏物質方面，消委會指超過40%樣本合共檢出7種歐盟限用的香料致敏物質，較普遍的香料致敏物質包括檸檬烯(5款)及芳樟醇(4款)，其含量均超過歐盟《化妝品法規》應作出標示的上限(0.001%)，惟只有3款樣本有在包裝上標示所有或部分相關成分。若對該等物質過敏或患濕疹的人士因不知情而過量接觸相關產品內的致敏物質，有機會導致不同皮膚症狀，如過敏性接觸性皮炎及出現紅疹等。消委會未有列出報道提及產品的廠商回應。