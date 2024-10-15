電子禮品卡條款複雜不清晰　有商戶限每次使用量

節日臨近，眾多人會送贈電子禮品卡(e-Gift Card)予親友。不過，消委會檢視10間零售商的電子禮品卡，發現各款禮品卡在購買、使用方式等條款上有差異，例如有3間商戶會要求持卡人登入或註冊會員帳戶才可使用禮品卡，亦有商戶限制每次交易可使用的禮品卡數量等。另有4間商戶的禮品卡有效期只有1年。消委會又說，個別商戶處理禮品卡餘額的實際做法與條款有出入，或令消費者感到混亂。

消委會早前選取10間有於本港發售電子禮品卡的零售商調查，其中6間售賣時裝及運動服飾，其餘4間售賣家居用品、玩具及配件，電子禮品卡面值一般由每張最低50港元至最高的11,000港元。消委會職員其後以一般消費者身份，實試購買和使用這10間商戶的電子禮品卡。

10間商戶均接受消費者結帳時使用多於1張電子禮品卡，其中5間不設使用張數上限，惟其中1間於網店使用時每次最多只能使用4張，但門市則不受限。此外，有4間商戶未有訂明每次可使用的禮品卡數量上限。另有4間的禮品卡僅限網店使用，不能用於門市購物，但部分商戶或會向網購訂單徵收運費。

另外，有1間商戶要求門市顧客須將禮品卡綁定至會員帳號，方能以禮品卡消費；2間商戶網店需消費者註冊或登入帳號才可使用禮品卡，此做法或對不願意開立帳號的消費者造成不便。消委會建議該3間商戶考慮解除相關要求，簡化禮品卡的使用流程。

禮品卡有效期差異亦頗大，只有其中3間列明不設限期直至金額用完，有3間的有效期介乎2年至5年，其餘4間的有效期限則大約只有1年，當中1間運動用品店更未有於禮品卡或電郵通知中列出有效期限，做法欠妥。該會指，持有此卡的消費者宜向客服查詢並自行記下有效日期，以防因過期而不能使用。