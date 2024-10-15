大陸圍台演習153軍機出動創新高　台F16狙擊手莢艙瞄準殲15

解放軍周一（14日）清晨宣布開展「聯合利劍-2024B」圍台軍演，13小時後火速落幕。台國防部周二（15日）公布解放軍動態指，周一上午5時至周二上午6時，有153架次軍機出海活動，創單日新高；另有14艘軍艦和12艘公務船持續在台海周邊活動，共計179機艦擾台。

台國防部指出，其中111架次解放軍軍機逾越台海中線，進入台灣西部、西南及東部空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。台國防部發言人孫立方周一下午曾表示，即使大陸圍台演習結束，台軍仍是常態戒備狀態，不會因為軍演結束而鬆懈，並指出大部分解放軍軍機和軍艦都已脫離應變區，但部分海警艦艇仍在應變區內。

台媒指，台國防部周日（13日）已掌握軍演可能發展，情監偵系統嚴密掌握解放軍動態。從台國防部提供影片可見，台軍亦偵獲大陸航母遼寧號艦載戰機殲15的飛行動態，並公布F16戰機用狙擊手莢艙瞄準殲15的黑白畫面，但對方絲毫沒察覺。另有台媒稱，某校發放「動員戰時狀態學生自願參加後勤工作意願調查表」，台教育部強調並無此表單，亦無此規劃。