李強訪巴基斯坦　願深化反恐合作

到訪巴基斯坦的中國國務院總理李強，周一（14日）在伊斯蘭堡會見該國參聯會主席薩希爾和陸軍參謀長穆尼爾、海軍參謀長阿什拉夫和空軍參謀長巴伯爾。李強表示，願與巴方深化反恐合作，凝聚地區國家反恐合力，共同守護兩國和地區和平穩定。巴方則指，將採取一切必要措施保障在巴中方人員、機構和項目安全。

李強表示，中方願與巴方深化戰略協調，加強互利合作，更好造福兩國人民，並繼續為巴方提供力所能及的支持和幫助。他希望兩國軍方持續加強合作，為中巴友好事業和互利合作提供堅實支撐，同時支持巴方為打擊恐怖主義所作努力。巴方表示，巴中在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持、相互配合。巴軍方將為推進兩國友好合作事業貢獻力量，願與中方加強在雙多邊框架內的防務安全合作，維護好兩國共同利益，促進地區和平、穩定與發展。

李強同日另在巴基斯坦總理府與該國總理夏巴茲‧謝里夫，共同出席瓜德爾新國際機場項目竣工儀式。李強表示，該機場中巴經濟走廊建設進一步走向深入的重要標誌，中方願與巴方堅持共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續，將中巴經濟走廊進一步打造成高質量共建「一帶一路」的示範性工程。夏巴茲‧謝里夫則指，項目竣工將充分釋放瓜德爾港的樞紐功能，巴方願與中方加強中巴經濟走廊「升級版」合作。