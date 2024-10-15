實驗顯示蟑螂有抗藥性　疾控中心回應「進化」猜測

廣東省佛山市疾病預防控制中心近日發布關於「德國小蠊（又稱德國蟑螂）抗藥性實驗結果」的文章，指出德國蟑螂對兩種殺蟲劑已有抗藥性，隨即惹來網民熱議。佛山疾控中心工作人員表示，有關網民稱「蟑螂已進化」的猜測並不科學。

德國蟑螂是佛山市常見種和優勢種，佛山疾控中心上月底開展德國蟑螂抗藥性實驗，結果顯示市內德國蟑螂對高效氯氰菊酯、氯菊酯殺蟲劑均已有抗藥性，其中對氯菊酯殺蟲劑呈高度抗藥性。佛山疾控中心消毒和病媒生物防制科工作人員上周六（12日）表示，此次實驗採用了單一成分的殺蟲劑，而非市面常見的複配型殺蟲劑，後者一般成分較複雜。

該工作人員補充，此次實驗結果中的低度抗性是指蟑螂對高效氯氰菊酯殺蟲劑有抵抗力，但不太強，可能出現殺不死蟑螂的情況，市民在生活中使用時可適當地加大劑量。這次實驗使用的殺蟲劑種類亦較少，未測試其他殺蟲劑如殘殺威、吡蟲啉，因此無法直接定論其對消滅蟑螂是否有效。工作人員強調，使用殺蟲劑消滅蟑螂其實是治標不治本，建議從根源上解決，留意廁所、廚房和排水系統等，及時清理垃圾，不留衞生死角和積水。