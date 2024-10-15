機管局聯多部門緊急應變演習　模擬機場跑道客機事故救援

香港國際機場三跑系統最快今年底前啟用，機場管理局今晨(15日)聯同民航處、消防處及公立醫院等逾20間機構和政府部門代表、超過1,000名人員，首次在重新配置的中跑道，舉行飛機事故及救援演習，模擬一架載有120人的離港客機，在中跑道滑行時突然引擎起火，以測試緊急事故的應變能力。

演習於凌晨2時開始，模擬一架載有120人的離港客機，在中跑道滑行時突然中止起飛，飛機刹停期間，其主起落架塌下，機身與跑道碰撞後右邊引擎起火。航空交通管制指揮塔人員立即啟動失事警報，機管局亦即時啟動機場緊急應變中心，以便不同部門及機構緊密協調及溝通。消防處等緊急應變部門，迅速抵達事故現場展開滅火及救援、醫療、傷者運送及其他支援行動。

演習亦模擬受傷旅客及機組人員獲救後被送往4間公立醫院；無受傷旅客則被送往機場的旅客接待中心，辦理入境及海關手續後，再送往為演習而在機場設立的親友接待中心。演習於上午6時結束 。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，今次演習可測試並熟習在三跑道運作下，於重新配置的中跑道處理飛機事故的緊急程序及應變準備。

機場每年舉行超過100次演習、練習及培訓講座，亦為三跑道系統運作，額外增加50次演習，內容涵蓋不同運作事故及緊急應變場面，包括惡劣天氣、系統故障、設備失靈、公共衞生事故及保安事故等。