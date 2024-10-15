再就業津貼招聘會周四周五舉行　逾2500空缺月薪最高2.4萬元

勞工處將於本周四和周五舉行「再就業津貼試行計劃」招聘會。

勞工處將於本周四和周五(17及18日)舉行「再就業津貼試行計劃」招聘會，提供逾2,500職位空缺，月薪最高2.4萬港元。當日有近60間機構參加，職位包括工程師、分行副經理、禮賓員等。

「再就業津貼試行計劃」招聘會周四及周五於灣仔修頓場館舉行，為求職者，尤其是中高齡人士提供超過2,500個全職或兼職職位空缺，月薪介乎1.1萬至2.4萬港元，當中約60%職位毋需相關工作經驗，約97%職位學歷要求為中七或以下。招聘會每日分別有多於20至30間機構駐場，進行即場招聘，求職者可以在招聘會遞交職位申請，有機會即時接受面試。

招聘會有近60間機構參加，行業包括零售、飲食、酒店、製造及運輸業，職位則包括工程師、分行副經理、禮賓員、護士、行政主任、法律助理、工程督導、會計文員、助理數碼市務主任、飛機餐擺餐員、廚師、書店助理、診所助理、中醫配藥員、包裝員等，當中有約81%職位為全職空缺。

招聘會將於上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓舉行，費用全免，每日截止入場時間為下午5時。