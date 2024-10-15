涉文物大案　前司法廳長二審判決前病亡

內媒周二（15日）引述政法系統消息報道，涉嫌利用職務迫害辦案民警的河南省前司法廳長王文海周日（13日）病亡，終年68歲，相關案件二審結束，尚未判決。河南省司法廳確認上述消息，並稱王文海為「正常病亡」。

王文海此前在一宗文物大案中，被揭涉嫌利用職務迫害辦案民警，被指控濫用職權、受賄等8項罪名，一審被判囚25年，正等待二審宣判。知情人士透露，他並非突發疾病死亡，實際上此前已患病。其病歷和搶救紀錄顯示，上月中旬發現他患肝血管瘤，後經多次送醫治療，延至周日經搶救無效死亡。同日在家屬見證下，南陽市公安局檢查其遺體，相關後續工作正有序開展。

案情指，公安部2002年底牽頭組建「12·10」文物倒賣專案組，針對河南洛陽「宋氏兄弟」等盜墓團夥開展刑偵工作，期間曾查獲上百條文物犯罪線索，涉事者近百人。但2004年偵查工作進行期間，專案組多名警察突然遭紀律檢查，後被調離偵查崗位或公安系統。專案組查獲的線索無人再敢深入追查，文物倒賣專案就此擱淺，導致部分涉案人員脫罪或輕判。至2021年7月已退休的王文海受查，上述案件終重啟調查。