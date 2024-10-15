大米標註虛假保質期售村校　糧企罰款690萬人民幣

重慶市日前傳出有糧食公司將過期應急大米更換包裝後，賣給當地鄉村學校。重慶市市監局周一（14日）通報，調查發現涉事的酉陽縣糧食有限責任公司違反食品安全法規定，該局擬沒收該公司違法所得並罰款，同時對公司多名高層作出免職或降級等處理。有關人員涉嫌違紀違法問題的線索，已移交相關部門處理。

重慶市市監局專項調查組發現，酉陽糧食公司為重慶糧食集團的全資子公司，同時代為酉陽承儲部分縣級成品糧（大米）。酉陽糧食公司前年5月至今年4月共銷售自行騰裝、委託分裝大米1.6萬多袋、11.6萬多公斤，原有保質期均為6個月。按照相關規定，糧食公司將儲存大米騰裝或分裝後，應扣除大米已儲存時長，標註新的生產日期和保質期。但該公司在標註新保質期時未依上述規定，變相延長了保質期。涉案大米實際剩餘的保質期最短95天、最長176天，對外銷售時均在原有保質期內。而酉陽糧食公司銷往當地部分學校的虛標保質期大米共計1,215袋、2.3萬多公斤。經比對核查，以上大米均在原有保質期內消耗完畢。

通報指出，酉陽糧食公司所為構成生產經營標註虛假保質期食品的違法行為，重慶市市監局已對該公司作出擬沒收違法所得62萬多元（人民幣，下同，約68萬港元）、罰款690萬多元（約765萬港元），對前執行董事、總經理段某某，副總經理冉某某，生產經營部銷售主管陳某某分別處以8萬多至21萬多元（約8.8萬至23.1萬港元）行政處罰的決定。重慶糧食集團已對段某某、冉某某免職，將陳某某降為一般員工、調離原崗位。