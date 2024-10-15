13歲仔大埔推單車捱撞　司機認危駕致他人重傷　還押至12月判刑

一名13歲男童去年5月在大埔公路推著單車橫過馬路時，遭一輛私家車撞到，一度昏迷。涉案私家車司機今（15日）在西九龍裁判法院（暫代區院）承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，還押至12月10日判刑，以待控方為事主索取進一步醫療報告。

62歲被告王本方，報稱是退休人士。他被控於2023年5月6日，在大埔大埔公路元洲仔段近燈柱EA4004，在道路上危險駕駛車輛登記號碼NX4419的私家車，引致姓麥男童身體受嚴重傷害。案情指，2023年5月6日晚上10時許，13歲的姓麥男童，在行人交通過路燈為綠燈時，推著單車過路。被告駕駛私家車，沿大埔公路元洲仔段往吐露港公路方向駛去，違反交通燈號，進入行人過路處，之後私家車左邊擋風玻璃撞倒麥。被告私家車的行車記錄儀拍攝到事件過程。

案情續指，事主不省人事，送院治理，顱骨凹陷骨折，同年8月14日出院。警員到場查問被告，被告稱：「我聚完餐準備返屋企，去到紅綠燈個度，砰一聲就撞到佢，跟住我停咗喺度，我完全睇唔到有架單車。」涉事路段車輛限速50公里，法證驗視後，認為被告車速在碰撞前約61至67公里。驗車主任指，車輛沒有機件故障。

案件編號：DCCC39/2024