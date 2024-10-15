獸醫指猴子死亡與猴痘病毒無關　 餵飼朱古力等或致中毒

香港動植物公園再多1隻白面僧面猴死亡，累計9隻猴子死亡，另有1隻白臀長尾猴活動反應和食欲異常。獸醫表示，動物突然死亡可以涉及多種元素，但應與猴痘病毒無關。

註冊獸醫林珮今日(15日)接受電台節目訪問時指，對有動物接連死亡感到很難過、很驚訝，擔心動物園其他動物的健康狀態，她指「呢啲動物突然間死亡有很多元素，任何暖血動物各類性病毒同細菌引致突然死亡是罕有，特別是呢啲馬騮嘅籠分得咁開」。

她又指有很多人害怕是猴痘，但猴痘與猴子沒有太大的關係，猴痘在1958年首次在猴子身上被發現，其實現時已變成人傳人的病毒。她稱另外一個可能性就是「鈎端螺旋菌」，該隻細菌會出現在香港的「狗仔」，有機會引發死亡的傳染病毒，因此「狗仔」每年都會打預防針，減輕感染病毒的風險，而這種病毒在猴子分泌物，例如小便、大便，污染到食物「食咗就會傳染」，不過要驗屍報告結果才知道下一步怎樣做最合適，坦言「好似covid咁，都唔知邊度開始，不過猴子嘅分必物，貓狗分泌物可以儲存呢啲傳染病，不過呢啲都要等驗屍報告嘅結果」。

林珮稱，很多人都指環境、天氣引發中暑突然死亡，但看回這數天的天氣報告，溫度都「唔喺太高」，中暑的機會較低，如果潮濕都可以令動物散不到熱引致中暑，還有要留意猴子的飲水習慣，可以直接影響牠的中暑機會。被問到中暑會否令一批動物於短時間內接連死亡。她則指「呢個機會就低啲啦」，不過若天氣很熱、水受到污染情況下，令牠們又不飲水而令脫水風險提高的話，牠們就有機會中暑。

她續指其他可能性是牠們或是中毒，吃了一些有毒物質，或者水源、食物儲存方法出現問題，又有機會有人給了有毒的食物予馬騮吃，例如朱古力、牛油果等人類食物。她解釋人與動物的消化系統不同，「有啲嘢人有動物冇， 有啲嘢動物有人冇」，動物的消化系統無法處理朱古力的毒素，因此吃了很多朱古力會死亡的，如果若猴子們因中毒死亡，署方會查看閉路視片段。

她補充，目前暫停開放哺乳動物區是一件好事，可以全面消毒，清潔是非常重要的，並建議香港動植物公園可借鑒其他公園的管理經驗，定期抽樣食物、檢查水質的污染情況，請獸醫對動物定期健康檢查，及對定期審核標準作業流程，做好員工培訓，適當處理食物、滅蟲及清潔等。