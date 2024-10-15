十一長假旅客版八達通錄1億元交易額　整體消費達上年同期4倍

八達通卡有限公司今日（15日）公布，十一長假期期間旅客版手機八達通的使用量和零售消費金額創新高，本月1日至7日共錄得1億港元交易額，期間旅客版手機八達通活躍用戶數量是去年同期的3倍，整體消費達上年同期4倍。今年首度推出的「8.28樂悠節」亦「老友記」消費，活動錄得總消費額逾8億港元。

八達通公司指，自今年年初起計，使用實體或手機八達通訪港旅客超過1千萬人，人均零售消費額按年上升近3成。八達通營業及市務總監李玉兒表示，除了搭乘公共交通，旅客亦會於食肆、超市及便利店使用手機八達通消費。隨着內地旅客消費模式演變，更多旅客喜歡「深度遊」，例如到訪茶餐廳、冰室等小店。在十一假期期間，小型餐飲店佔八達通有關餐飲行業的總交易額近4成。她認為目前本地旅遊業生意額約恢復7成，預計來年有關消費額會進一步上升。

李玉兒又指出，港人北上熱潮持續，十一期間港人出境及北上帶動八達通銀聯QR代碼使用量及升，較去年同期升5成，今年中推出的「全國通卡」累計使用金額亦達4千萬港元。另外，今年八達通推出的「8.28樂悠節」就吸引了近2百萬樂悠卡持有人出行及消費，總消費額逾8億港元，共中最受歡迎的商戶優惠消費類別為快餐店、零食及雜貨店，以及家居類別。李表示，公司希望將之打造成一年一度的活動，刺激本地消費。