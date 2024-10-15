恒指低收774點　科指跌逾4%　長江基建逆市升

恒生指數低開46點於21,046點，午後沽壓加劇，一度下挫938點至20,154點，全日收跌774點或3.67%，報20,318點；國企指數跌302點或3.98%，報7,277點；科技指數跌217點或4.65%，報4,450點。主板成交2,612億港元。

大型科技股下跌，騰訊跌4.3%；阿里巴巴跌5%；美團跌6.9%；京東集團跌4.9%；小米集團跌2.5%；快手跌4.3%。

金融股偏軟，滙豐控股跌0.8%；友邦保險跌3.6%；中國平安跌5.2%；香港交易所跌5.2%。

三桶油跟隨油價向下，中海油跌4.2%；中石油跌3.1%；中石化跌2.2%。

多隻內需股受壓，華潤啤酒挫12.8%，是表現最差藍籌；蒙牛乳業跌7.3%；農夫山泉跌5.3%。

個別公用股逆市靠穩，長江基建升1.6%，成最強恒指成分股；電能實業升0.7%。

資深股評人陳炳強表示，自內地組合拳谷經濟後，港股由低位反彈不少，但發改委沒有具體新刺激政策出爐，拖累港股急跌。而財政部上周末發布會未提及增量財政政策的具體規模和時間表，亦令市場失望，不過，大市跌勢似有所放緩。隨着內地財政刺激政策陸續推出，對股市有一定支持作用，恒指短線有機會出現反彈，但上方阻力重重，料再上破23,000點有難度。